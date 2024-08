Zukunft von Großveranstaltungen Stadt Bonn hat ein Gutachten für die Rheinaue beauftragt

Seit Jahren ist die Blumenwiese in der linksrheinischen Rheinaue Quell ständiger Diskussionen. 2023 hinterließen schwere Fahrzeuge im strömenden Regen tiefe Furchen im Untergrund. Rasen war die Hinterlassenschaft kaum mehr zu nennen. In diesem Jahr wiederholte sich das Szenario nach Rhein in Flammen und dem Panama-Festival. Der letzte, der das zu spüren bekam, war der Leverkusener Veranstalter Werner Nolden. Am vergangenen Wochenende organisierte er am Rande der Blumenwiese zum 27. Mal die Bonner Bierbörse.