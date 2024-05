Schäden nach Großveranstaltungen „Die Rheinaue war dafür nicht gedacht“

Bonn · Mehrmals endeten Großveranstaltungen in der Bonner Rheinaue in einer Schlammschlacht. Grund dafür ist laut den Experten ein stark verdichteter Boden. Das wirft die Frage nach der Zukunft der Rheinaue als Veranstaltungsort auf. Wie ist die Lage nach Rhein in Flammen?

16.05.2024 , 05:00 Uhr

Rhein in Flammen hinterlässt tiefe Spuren. Dort wo der Backstagebereich hinter der Hauptbühne eingerichtet war, ist kurz nach Rhein in Flammen nicht mehr viel übrig außer Schlamm. Foto: Benjamin Westhoff

Von Alessandra Fahl