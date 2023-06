Polizei bittet um Hinweise Einbrecher stehlen Alkohol und Kaugummis aus Kiosk in der Rheinaue

Zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 11 Uhr am Donnerstag sind bisher unbekannte Täter in einen Kiosk in der Rheinaue in Höhe des Herbert-Wehner-Platzes eingebrochen. Erste Ermittlungen der Polizei ergeben, dass sie den Rollladen des Kiosks gewaltsam hochgehoben haben, um in den Verkaufsraum zu kommen.