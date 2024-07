Zahl der Tiere steigt Nilgänse in Bonn breiten sich aus und bereiten Probleme

Die Rheinaue in Bonn ist ein Freizeitpark voller Wiesen, Bäumen, Seen und Gänsekot. Einfach das Badetuch an einem schönen Fleckchen auf der Rheinaue auslegen, ist kaum möglich. Überall läuft man Gefahr, auf Dreck zu sitzen – oder zu treten. Verursacher ist vor allem die Nilgans, eine invasive Art, deren Population in den vergangenen Jahren in Bonn zugenommen hat. Die Stadt Bonn habe bisher keine offizielle Bestandserfassung gemacht, nehme aber ebenso wahr, dass die Zahl der Gänse in der Rheinaue gestiegen sei. Das teilte Andrea Schulte vom Presseamt Bonn mit. „Die Nil- und Kanadagans ist dafür bekannt, heimische Arten wie zum Beispiel Enten zu verdrängen, vor allem in Bezug auf Nistmöglichkeiten“, so Schulte.