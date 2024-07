„Die Rheinaue gleicht einem Bombenkrater“ Warum der Schaden am Festival-Gelände laut Pächter nicht vermeidbar war

„Die Rheinaue gleicht einem Bombenkrater. Der Boden ist großflächig aufgerissen, Wasser steht in den Pfützen. So schlimm sah es hier nach Rhein in Flammen nicht aus.“ Die Schilderungen eines Bonner Passanten, der die Abbauarbeiten nach dem Panama Open Air in der Rheinaue an diesem Mittwoch beobachtet hat, klingen drastisch. Tatsächlich hat sich ein Großteil der grünen Wiese in eine braune Schlammlandschaft verwandelt. Dirk Dötsch vom Parkrestaurant Rheinaue weiß, dass das einigen Besuchern im Park aufstößt.