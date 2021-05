Neues Gesamtkonzept : Stadt Bonn will das Labyrinth in der Rheinaue erhalten

Stadt Bonn will das Labyrinth in der Rheinaue erhalten

Bonn Überraschende Wende für das Labyrinth in der Rheinaue: Nach dem die beliebte Freizeiteinrichtung vor dem Aus stand, macht Oberbürgermeisterin Katja Dörner nun wieder Hoffnung. Eine missverständliche Formulierung der Stadt soll einen falschen Eindruck erzeugt haben.

Die drohende Schließung des Labyrinths in der Bonner Rheinaue löste in den vergangenen Tagen eine Protestwelle aus. Eine Nutzung der Anlage in der Bonner Rheinaue soll nicht denkmalverträglich sein, hieß es in einem Schreiben der Stadtverwaltung. Am Dienstagnachmittag stellte die Stadt nun klar, dass es sich dabei um „eine missverständliche Formulierung“ handelte und der Eindruck entstand, dass die Anlage ab 2022 nicht mehr aufgebaut werden darf. Dem sei nicht so.