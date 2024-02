Trödel in Bonn Flohmarkt in der Rheinaue findet am 20. April wieder statt

Bonn · Der Flohmarkt in der Rheinaue in Bonn gilt als einer der größten in Deutschland. Am 20. April findet der Markt zum ersten Mal in diesem Jahr statt. Alle Informationen finden Sie hier.

16.02.2024 , 18:05 Uhr

Archivfoto: Der Rheinauen-Flohmarkt in Bonn. Foto: Stefan Knopp





Von Leandra Kubiak Redakteurin Online