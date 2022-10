Trödel in Bonn : Rheinauen-Flohmarkt findet an diesem Samstag letztmals in 2022 statt

Archivfoto: Der Rheinauen-Flohmarkt in Bonn. Foto: Stefan Knopp

Bonn Am kommenden Samstag, 15. Oktober, findet der Rheinauen-Flohmarkt in Bonn letztmals in diesem Jahr statt. Alle Informationen finden Sie hier.

Liebhaber des Trödels mussten lange auf den Flohmarkt in der Bonner Rheinaue verzichten. Das ganze Jahr 2020 über fiel der beliebte Flohmarkt aus. Erst im August 2021 konnte der Markt nach fast zwei Jahren Pause wieder stattfinden. Im Jahr 2022 kehrte der Rheinauenflohmarkt zur Normalität zurück: Zwischen April und Oktober konnte an jedem dritten Samstag im Monat getrödelt werden.

Am Samstag, 15. Oktober, findet nun der nächste und zugleich letzte Termin im Jahr 2022 statt. Der Markt wird auf dem Gelände in der Rheinaue an der Ludwig-Erhard-Allee in Bonn veranstaltet und ist seit langem Anlaufstelle für Trödler und Besucher aus der ganzen Region.

Wann findet der Rheinauen-Flohmarkt in Bonn statt?

Der Veranstalter "Melan macht Märkte" organisiert mit dem Flohmarkt in der Rheinaue regulär sieben Mal jährlich einen der größten und beliebtesten Flohmärkte der Region. Am jeweils dritten Samstag im Monat können von April bis Oktober von jeweils 8 bis 18 Uhr Händler ihre Waren an die Käufer bringen. Ob Trödel, Klamotten, alte CDs und Schallplatten oder Spielzeug - auf dem Rheinauen-Flohmarkt ist fast alles zu finden. Dabei gilt, dass keine Neuwaren verkauft werden dürfen. Wer keine flohmarkttypischen gebrauchten Gegenstände verkauft, wird des Platzes verwiesen.

Was müssen Händler beim Rheinauen-Flohmarkt beachten?

Händler müssen sich eine Woche vor dem Termin ihre Plätze reservieren lassen. Standplätze können vorab online gebucht werden. Für spontan entschlossene Verkäufer stehen jedoch 1600 Standmeter zur Verfügung, die auch vor Ort noch gebucht werden können.

Adresse: Freizeitpark Rheinaue, Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn

Standaufbau: Der gebuchte Platz kann freitags ab 16 Uhr eingenommen werden und wird bis 7 Uhr am Samstag frei gehalten. Auch ohne Reservierung können am Samstag noch spontan freie Flächen gebucht werden.

(ga)