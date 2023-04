Viele Verkäufer sind jedes Jahr dabei Rheinauen-Flohmarkt startet mit großem Andrang in neue Saison

Von den Staus am Vormittag haben Gabriele und Dirk Hirsen nichts mitbekommen. Die beiden waren am Samstagmorgen bereits um 5.30 Uhr in der Rheinaue angekommen, um ihren Verkaufsstand aufzubauen. Wenige Stunden später tummeln sich darum die Besucher und schmökern in Antiquitäten und Trödel. Während seine Frau mit einem Kunden tief in ein Gespräch verwickelt ist, schwelgt Dirk Hirsen in Erinnerungen: „In den 1980er Jahren habe ich hier schon als Kind mit meinem Vater verkauft. Damals war der Flohmarkt noch auf der Beueler Rheinseite.“