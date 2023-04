Jagd auf Nutrias geht weiter Stadt Bonn plant neue Pflanzungen für den Rheinauensee

„Besonders wichtig ist die Filterwirkung der Wasserpflanzen“, erklärt Jan Peter Stiller vom Amt für Umwelt und Stadtgrün. „Sie helfen, die Wasserwerte stabil zu halten und ein Gleichgewicht in der sogenannten Biozönose – dem Zusammenspiel der Lebewesen eines Biotops – herzustellen und aufrecht zu erhalten.“ Aktuell pendle sich die Biozönose im sanierten Rheinauensee noch ein. Dies sei unter anderem an den Fadenalgen erkennbar, welche sich vom Seegrund gelöst haben und derzeit auf der Wasseroberfläche treiben. „Das ist in den ersten Jahren nach einer Seesanierung völlig normal und nicht zu verwechseln mit der Algenblüte“, erklärt Stiller. Das geplante Feuerwerk bei Rhein in Flammen ist laut Stadt unproblematisch für den See.