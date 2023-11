Raser auf der Rheindorfer Straße „Hier wird dermaßen rücksichtslos gebrettert“

Das liege auch an den Linienbussen, die auf der Straße nach Angaben von Anwohnern nicht immer 30 Kilometer pro Stunde fahren, verdeutlicht Anwohnerin Vera Ewe. Die Stadtwerke Bonn (SWB) wollen das nicht bestätigen. SWB-Sprecher Maximilian Mühlens teilt mit: „Unsere Busfahrerinnen und Busfahrer halten sich an die Straßenverkehrsordnung. Das gilt natürlich auch für Straßen, bei denen baustellenbedingt noch Markierungen oder Schilder fehlen. Die Sicherheit unserer Fahrgäste, aber auch die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer hat für uns die größte Priorität.“ Hinweise darauf, dass die Linienbusse in der Rheindorfer Straße regelmäßig zu schnell unterwegs seien, „liegen uns nicht vor“.