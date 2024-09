Schätze in Dransdorf Rheinisches Mineralien-Kontor in Bonn zeigt seine seltenen Steine

Bonn · Das Familienunternehmen Dr. F. Krantz – Rheinisches Mineralien-Kontor hat an diesem Freitag sein großes Archiv in Dransdorf geöffnet. Auch am Samstag können Sammler aus ganz Deutschland und dem Ausland noch nach seltenen Steinen und Fossilien Ausschau halten.

20.09.2024 , 17:19 Uhr

Im Rheinsichen Mineralien-Kontor gibt es zahlreiche seltene Steine zu sehen. Foto: Meike Böschemeyer

Von Sebastian Flick