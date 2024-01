Hochwasser an Rhein und Sieg Rheinpegel steigt weiter an - Höchststand am Freitagabend erwartet

Auch an der Ahr steigt das Wasser zu Jahresbeginn an: Am Dienstagmittag wurde in Altenahr noch ein Pegelstand von 94 Zentimetern gemessen, am frühen Mittwochmorgen ein Stand von 1,85 Metern. Bereits am Mittwochmittag sank der Pegel aber wieder auf 1,77 Meter. Am Freitagmorgen gegen 8.30 uhr liegt er bei 1,45 Metern - Tendenz sinkend. Laut HVZ sinken die Pegelstände der Ahr im Gegensatz zum Rhein bis zum Wochenende weiter: Zum Vergleich: Ein zweijähriges Hochwasserereignis wird laut dem Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz bei einem Stand von 2,36 Metern erreicht.