Hochwasser an Rhein und Sieg Rheinpegel soll zum Ende der Woche auf über sieben Meter steigen

Am Rhein in Bonn meldete die Wasserstraßen-und Schifffahrtsverwaltung (WSV) am Dienstag um 13 Uhr einen Pegel von 5,04 Metern. Seit Mittwochmorgen steigt der Rheinpegel wieder an: Am Mittwoch misst die WSV um 13 Uhr einen Pegel von 5,59 Metern. Auch der Pegel der Sieg steigt wieder: In Sankt Augustin/Menden erreicht er am Mittwochmittag einen Stand von 3,43 Metern, am Vortag wurden dort 1,86 Meter gemessen.