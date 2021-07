Höchster Stand im Juli seit mehr als 30 Jahren : Rheinpegel in Bonn nähert sich der Sieben-Meter-Marke

Der Rheinpegel in Bonn ist in den vergangenen Tagen stark gestiegen. Foto: Benjamin Westhoff

Update Bonn Der Pegelstand des Rheins nähert sich am Donnerstag der Sieben-Meter-Marke. Zuletzt wurde die Fünf-Meter-Marke in einem Juli 1987 überschritten. In den nächsten Tagen soll der Rheinpegel noch weiter steigen.

Der Rheinpegel in Bonn ist am Donnerstag noch einmal deutlich gestiegen. Am Mittag wurde bereits ein Wasserstand von 6,78 Metern gemessen - und der Pegelstand soll noch deutlich weiter steigen.

Bereits am Mittwoch hatte der Rhein die Fünf-Meter-Marke überschritten. Für den Sommermonat Juli war bereits das ein ungewöhnlich hoher Wasserstand. In den letzten 34 Jahren hat der Rhein an keinem einzigen Juli-Tag einen Pegelstand oberhalb der Fünf-Meter-Marke erreicht. In den allermeisten Jahren lag der Pegel weit darunter. Zuletzt war 1987 in einem Juli so viel Wasser im Rhein. Der Höchststand in dem Monat wurde damals mit 5,68 Metern am 1. Juli gemessen.

Grund für den hohen Pegelstand ist vor allem das Unwetter mit Starkregen in Bonn und der Region, das am Mittwoch für unzählige Überschwemmungen sorgte. Mehrere Menschen starben an den Folgen der Überschwemmungen, etliche Menschen werden derzeit noch vermisst.

Auch die Bonner Wetterplattform donnerwetter.de hatte bereits im Vorfeld auf die Gefahr von Hochwasser im Rhein hingewiesen. „Auch der Rhein wird von Basel bis Köln nochmals ordentlich zulegen. Ein Extremhochwasser müssen wir nicht fürchten, aber ein für Juli ungewöhnlich seltenes kleines Sommerhochwasser ist wahrscheinlich.“ Laut Schätzung könnte der Pegel in Bonn auf 6,50 bis 7,00 Meter steigen, hieß es zu Beginn der Woche von donnerwetter.de.

Auswirkungen durch Hochwasser in Bonn

Ab einem Pegel von sechs Metern dürfen Schiffe nur noch langsam und in der Mitte des Stroms fahren. Die Beueler Uferpromenade wird ab einem Pegelstand von sieben Metern überflutet, für die Uferpromenade und die Fahrbahn am Rathenauufer zwischen Erster und Zweiter Fährgasse in Bonn wird es ab sieben Metern kritisch. Eine Übersicht über alle Auswirkungen der Pegelstände des Rheins in Bonn gibt es hier.