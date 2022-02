Von 3,24 Meter auf 4,26 Meter in wenigen Tagen : Rheinpegel in Bonn steigt an

Rheinpegel in Bonn steigt an

Bonn Der Rheinpegel in Bonn ist in den vergangenen Tagen angestiegen. Erst ab fünf Metern reagiert die Stadt mit Schutzmaßnahmen.

Der Rheinpegel in Bonn steigt. Am vergangenen Mittwoch lag er bei Rheinkilometer 654,8 bei 3,24 Meter. Am Montagnachmittag um 16 Uhr lag er nach Auskunft der Stadt Bonn und dem rhein-pfälzischen Umweltamt bei 4,26 Meter. Die Mainzer Behörde prognostiziert für Bonn einen weiteren Anstieg, der am Mittwoch auf die Fünf-Meter-Marke zusteuern könnte. Das ist noch nicht problematisch.