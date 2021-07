Fünf-Meter-Marke überschritten : Rheinpegel in Bonn steigt seit einigen Tagen

Der Rheinpegel in Bonn ist in den vergangenen Tagen gestiegen. Das Foto entstand am Sonntag in Graurheindorf. Foto: Leandra Kubiak

Bonn Um rund einen Meter ist der Rheinpegel in Bonn allein von Samstagabend bis Montagabend angestiegen. In den nächsten Tagen könnte er weiter steigen. Das Ausflugslokal „Zur Siegfähre“ bereitet sich bereits darauf vor.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Pegel des Rheins in Bonn ist in den vergangenen Tagen stetig angestiegen - und könnte in den kommenden Tagen weiter steigen. Grund ist das Unwetter, vor dem der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag warnte. Demnach könnten zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagmorgen punktuell insgesamt bis zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, teilte der DWD mit. Wann und wo genau, sei noch „sehr unsicher“. Die Regenmengen könnten auf kleinem Raum sehr unterschiedlich sein. „Daher ist eine genauere Eingrenzung noch nicht möglich.“ Meist würden nur wenige Orte mit voller Intensität getroffen. Bonn und die umliegenden Kommunen bereiten sich bereits auf das drohende Unwetter vor.

Aufgrund der Regenmassen steigt die Hochwassergefahr wieder an. Darauf weist auch die Bonner Wetterplattform donnerwetter.de hin. „Auch der Rhein wird von Basel bis Köln nochmals ordentlich zulegen. Ein Extremhochwasser müssen wir nicht fürchten, aber ein für Juli ungewöhnlich seltenes kleines Sommerhochwasser ist wahrscheinlich (aktuelle Schätzung 6,50 bis 7,00 Meter bei Pegel Bonn)“, heißt es von dort. Am Montag war der Pegel in Bonn von diesem Stand noch weit entfernt, allerdings stieg er an – laut Homepage der Stadt von 4,85 Metern um Mitternacht bis auf 5,03 Meter am Montagabend gegen 18 Uhr. Zum Vergleich: Am Sonntagabend lag der Pegel bei 4,74 Metern, am Samstagabend bei 4,08 Metern.

Auswirkungen durch Hochwasser in Bonn

Ab einem Pegel von sechs Metern dürfen Schiffe nur noch langsam und in der Mitte des Stroms fahren. Die Beueler Uferpromenade wird ab einem Pegelstand von sieben Metern überflutet, für die Uferpromenade und die Fahrbahn am Rathenauufer zwischen Erster und Zweiter Fährgasse in Bonn wird es ab sieben Metern kritisch. Eine Übersicht über alle Auswirkungen der Pegelstände des Rheins in Bonn gibt es hier.

Das Lokal „Zur Siegfähre“ in Troisdorf bereitet sich vorsorglich auf den steigenden Pegel vor. „Leider mussten wir heute beschließen unseren Betrieb auszuräumen, da es wohl zu einer größeren Hochwasserwelle kommen wird“, heißt es am Montag bei Facebook. Das Lokal bleibe diese Woche erst einmal geschlossen.

(ga)