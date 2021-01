Kostenpflichtiger Inhalt: Blick nach Köln und Düsseldorf : Bonn will sich bei Rheinufergestaltung an Basel orientieren

Dient als Vorbild für die Promenadengestaltung in Bonn: Das Rheinufer in Basel. Foto: Kanton Basel-Stadt: www.bs.ch/bilddatenbank

Bonn Die Rheinuferpromenade in Bonn ist in den vergangenen Wochen wieder Gesprächsthema geworden. Eine Verschönerung soll her. Dabei will sich die Stadt unter anderem ein Beispiel an Basel nehmen. Doch wie haben andere Städte ihr Rheinufer gestaltet? Ein Blick nach Köln und Düsseldorf zeigt: Es gibt zwar verschiedene Ansätze, aber auch Gemeinsamkeiten.