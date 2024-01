Aufenthaltsqualität im Überschwemmungsgebiet Das plant die Stadt bei der Neugestaltung des Bonner Rheinufers

Bonn · Erst vor wenigen Wochen war die Bonner Uferpromenade am Rhein überschwemmt. Bald soll sie aufwendig neu gestaltet werden. Wie wird dabei gegen die Hochwassergefahr vorgesorgt? Und was tut die Stadt sonst in diesem Bereich?

25.01.2024 , 05:00 Uhr

So sah das Rathenauufer beim letzten Hochwasser Anfang Januar aus. Foto: Benjamin Westhoff

Von Christine Ludewig Redakteurin Bonn

Der Rhein prägt Bonn: Der Blick vom Ufer auf den Fluss ist für viele Einheimische Teil des Lebensgefühls. Aber der beliebte Nacherholungsraum ist auch Überschwemmungsgebiet. Erst vor wenigen Wochen trat der Fluss links- wie rechtsrheinisch über die Uferkante. Spazierwege, Wiesen, Bänke, Café-Terrassen und Spielgeräte versanken im braunen Wasser, ein Gehweg brach ein. „Wir haben in den letzten 20 Jahren in Deutschland und Gesamteuropa Millionen, vielleicht sogar Milliarden investiert, damit sich die Städte wieder dem Wasser öffnen“, sagt David Baier, Leiter des Amtes für Umwelt und Stadtgrün in Bonn. Das bedeute Aufwand für Unterhalt und Pflege.