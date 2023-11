2024 soll der Umbau beginnen Neubaupläne für das Bonner Rheinufer gehen in die entscheidende Phase

Oberbürgermeisterin Dörner sagte am Donnerstag, die Neugestaltung sei „ein ganz wichtiges Vorhaben der Stadt“. Eine Reihe von bestehenden Elementen wie der Lenné-Parterre bliebe auch erhalten. Es werde aber „deutlich grüner“. Die Stadt liefere an dieser Stelle eine Antwort auf die Frage, wo es an heißen Tagen noch verhältnismäßig kühl sei in der Stadt. Stadtbaurat Wiesner sprach bei dem Vorhaben von einem Gesamtdesign und einem „harmonischen Bild“, in das der Pavillon nahe der Vogtsgasse eingebunden sei. Zu den in den Plänen verwirklichten Vorschlägen aus der Bürgerbeteiligung zählen beispielsweise eine Sitzbank mit Wasserspiel (das Wasserspiel natürlich neben der Sitzfläche) oder der Kinderspielplatz als Ort, an dem Generationen zusammenkommen.