Ruhestörungen und Corona-Verstöße : Polizei erteilt wieder Platzverweise an Rheinufern in Bonn

Polizei erteilt wieder Platzverweise an Rheinufern in Bonn

Bonn Erneut hat die Polizei Platzverweise an den Rheinufern in Bonn erteilt. Dabei ging es nicht nur um Verstöße gegen die Corona-Auflagen, sondern auch um laute Musik.

In den Abend- und Nachtstunden von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag haben Ordnungsdienst und Polizei erneut die Lage an den Rheinufern in Bonn kontrolliert. Mehrere Teams, teilweise mit Diensthunden, waren von 21 Uhr am Abend bis 2 Uhr am Morgen unterwegs.