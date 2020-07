Nächtlicher Einsatz in Bonn : Polizei kontrolliert erneut am Rheinufer und spricht Platzverweise aus

Auch in der Nacht zu Sonntag hat die Polizei an den Bonner Rheinufern wieder Kontrollen durchgeführt. (Archivfoto) Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Auch in der Nacht zu Sonntag ist die Bonner Polizei an den Uferpromenaden am Rhein wieder im Einsatz gewesen. Dabei hat sie 64 Personen kontrolliert und mehr als halb so viele Platzverweise ausgesprochen. Außerdem wurden zwei Strafanzeigen gestellt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem die Bonner Polizei bereits in der Nacht zu Samstag gemeinsam mit dem Ordnungsamt an den Rheinunfern Kontrollen durchgeführt hat, war sie auch einen Tag später wieder vor Ort im Einsatz.

In der Nacht zu Sonntag haben die Beamten 64 Personen an den links- und rechtsrheinischen Uferpromenaden überprüft. Gegen 36 Menschen wurden Platzverweise ausgesprochen. Außerdem haben die Einsatzkräfte zwei Mal kleinere Mengen Betäubungsmittel gefunden und Strafanzeigen gestellt.

An den Kontrollen in der Nacht zu Sonntag waren 70 Einsatzkräfte beteiligt. Im Fokus standen wieder Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. In der Nacht zu Samstag wurden bereits 170 Personen kontrolliert und 34 den Platzverweise erteilt.

(ga)