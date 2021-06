Zeuge machte verdächtige Beobachtungen : Polizei sucht Gruppe nach möglichem Vorfall am Bonner Rheinufer

Der Uferbereich des Rheins wurde abgesucht. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Ein Zeuge will gesehen haben, wie am Donnerstagabend mehrere Männer einen leblosen Körper in einen Abfallcontainer gelegt haben sollen. Suchaktionen und Ermittlungen der Polizei verliefen bislang erfolglos. Jetzt gibt es Hinweise auf eine Gruppe.



Nachdem die Suche nach einer möglichen Leiche am Rheinufer in Bonn bislang erfolglos verlief, gehen die Ermittler nun neuen Hinweisen nach. Gesucht wird eine Gruppe von Männern, die sich am späten Donnerstagabend am Rheinufer zwischen der Nordbrücke und dem Rheindorfer Hafen aufgehalten haben soll. Diese waren mit Rollern unterwegs, die auf dem Leinpfad abgestellt worden waren.

Den neuen Hinweisen vorausgegangen waren großangelegte Suchmaßnahmen und Zeugenaufrufe der Polizei Ende vergangener Woche. Ein Zeuge hatte sich am Donnerstagabend bei der Polizei gemeldet. Er will beobachtet haben, wie eine Gruppe von Männern gegen 23.10 Uhr einen leblosen Körper in einen Abfallcontainer gelegt hätten. Polizisten fuhren direkt zum Rheinufer zwischen Nordbrücke und Rheindorfer Hafen, fanden aber weder die Gruppe noch einen Abfallcontainer vor. Auch konnte kein lebloser Körper entdeckt werden.

Nach einer erneuten Befragung des Zeugen am Freitagmorgen wurden die Suchmaßnahmen der Polizei noch einmal ausgeweitet. Noch am selben Tag wurden der Uferbereich und der Rhein durch die Wasserschutzpolizei, einen Polizeihubschrauber und die DLRG mit Hilfe eines Sonarbootes abgesucht. Gefunden wurde allerdings erneut nichts.

Am Wochenende habe die Polizei dann Hinweise auf die nun gesuchte Gruppe von Männern erhalten. Diese soll sich am späten Abend im genannten Bereich aufgehalten haben. Die Gruppe hatte mehrere Motorroller dabei, ein Motorroller soll einen Anhänger ähnlich eines Bollerwagens gezogen haben. Um wen es sich bei den Männern handelt, kann die Polizei derzeit aber noch nicht sagen.

In diesem Bereich suchte die Polizei. Hier soll sich auch die Gruppe aufgehalten haben. Foto: Polizei Bonn

Deshalb bitten Polizei und Staatsanwaltschaft um Hinweise: „Wer kann Angaben zu den Personen machen, die sich am Donnertag zwischen 21 und 23.30 Uhr am Rheinufer unterhalb des Leinpfades in Höhe der Kläranlage aufgehalten haben? Wer kann Hinweise zu einer männlichen Person geben, die an seinem Motorroller zeitweise einen Anhänger mitführt und am vergangenen Donnerstagabend unterwegs gewesen ist? Wo fehlt in Bonn-Castell oder in Graurheindorf eventuell ein dunkler Abfallcontainer?“.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0228/150 zu melden. Auch appellieren Polizei und Staatsanwaltschaft eindringlich an alle Personen, die sich am vergangenen Donnerstag zwischen 21 und 23.30 Uhr dort aufgehalten haben, sich dringend unter selbiger Nummer zu melden.

