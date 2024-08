Tanzfläche, Fahrradstraße und Treppen zum Sitzen So will die Stadt das Rheinufer nördlich der Kennedybrücke umgestalten

Zur Nato-Rampe auf Höhe der Wachsbleiche wird gemäß der Pläne eine Treppe vom Fritz-Schröder-Ufer hinunter führen, ebenfalls mit Stufen zum Sitzen. Außerdem soll eine öffentliche Toilette in der Nähe aufgestellt werden. Die Entwürfe sehen auch einige Sportgeräte auf einem Grünstreifen vor. Kritik gab es an dem Plan, für eine Fahrradstraße zwischen Wachsbleiche und Rosental zwei große Bäume zu fällen. Die Straße soll 4,5 Meter breit sein und nur für Radfahrer befahrbar. Eine Autospur wird separat geführt. Man wolle ungern wieder eine Diskussion um Baumfällungen wie in der Beueler Rheinaue, merkte ein Mitglied des Radentscheids beim Rundgang an.