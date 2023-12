Ergebnislos abgebrochen Feuerwehr suchte Person im Rhein bei Mehlem und Königswinter

Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen zu einem Einsatz an beiden Rheinseiten ausgerückt. In Mehlem und Königswinter waren die Rettungskräfte an den Ufern im Einsatz. Nach Angaben der Leitstelle der Feuerwehr hatten die Einsatzkräfte nach einer Person, die sich im Wasser befinden sollte, gesucht. Wie Feuerwehrsprecher Ralf Krahforst mitteilte, habe man einen telefonischen Hinweis bekommen. Zwar sei nicht gesichert gewesen, ob sich tatsächlich eine Person im Wasser befunden habe, man habe diesen Anruf aber ernstgenommen.