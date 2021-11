Einsatz in Bonn-Kessenich : Feuerwehr löscht Brand in Sammelunterkunft am Rheinweg

Am Donnerstagvormittag war die Feuerwehr am Rheinweg in Bonn-Kessenich im Einsatz. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Kessenich In Bonn-Kessenich musste die Feuerwehr am Donnerstagmorgen ein Feuer in einem Zimmer der Sammelunterkunft am Rheinweg löschen. Bereits vor einem Monat hatte es dort gebrannt.



Von Christine Bähr

Knapp einen Monat nach ihrem letzten Einsatz dort musste die Feuerwehr abermals zu einem Brand in der Sammelunterkunft am Rheinweg nach Bonn-Kessenich ausrücken. Wie die Feuerwehr erläuterte, waren die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen mithilfe einer automatischen Brandmeldeanlage alarmiert worden, weil Inventar in einem Bewohnerzimmer im ersten Stock der Unterkunft brannte.

Unter Atemschutz gelang es laut Meldung einem Trupp, das Feuer auf den Raum zu begrenzen, sodass die anderen Zimmer weiterhin bewohnbar sind. Ein anderer Trupp kontrollierte unterdessen den verrauchten Flur sowie die angrenzenden Räume der Unterkunft auf Personen.

Ein Bewohner wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Bewohner, der sich durch einen Sprung aus dem ersten Stock vor den Flammen rettete, blieb unverletzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zur Brandursache.