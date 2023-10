Bezirksvertretung entscheidet Riesen-Mammutbaum in Bonn soll fallen

Bonn · Mit einer verschärften Baumschutzsatzung versucht Bonn, die Natur in der Stadt zu bewahren. In Röttgen verursacht ein Mammutbaum aber so große Probleme, dass die Stadtverwaltung die Fällung empfiehlt. Was die „Aktion Baumwächter“ dazu sagt.

28.10.2023, 07:00 Uhr

20 Meter hoch ist der Mammutbaum, der in Röttgen Probleme verursacht. Foto: Meike Böschemeyer

Von Gabriele Immenkeppel

