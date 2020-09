Landesweiter Aktionstag : Polizei Bonn kontrolliert Handynutzung am Steuer

Mit Handy am Steuer - die Polizei Bonn kontrolliert am Mittwoch verstärkt Autofahrer. Foto: dpa

Bonn Im Rahmen eines NRW-weiten Aktionstages kontrolliert die Polizei am Mittwoch an mehreren Stellen in der Stadt Auto- und Radfahrer. Der Schwerpunkt der Kontrollen liegt auf der Handynutzung am Steuer oder Lenker.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, werden die Kontrollen im Rahmen des Aktionstages „ROADPOL Safety Day“ durchgeführt. Unter anderem verdeutlichen Polizistinnen und Polizisten auf dem Münsterplatz in Bonn, wie gefährlich es sein kann, „einmal schnell“ während der Autofahrt aufs Smartphone zu schauen. Das Unfallrisiko werde drastisch erhöht, und bereits eine Sekunde Ablenkung genüge, um bei Tempo 50 eine Strecke von etwa 14 Metern im „Blindflug“ zurückzulegen.

Telefonieren oder Texten während der Fahrt erhöht das Unfallrisiko erheblich. Das gilt für Kraftfahrzeugführer genauso... Gepostet von Polizei NRW Bonn am Mittwoch, 16. September 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung sei „so gefährlich wie das Fahren mit mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut“, heißt es in einem Facebook-Post der Polizei.

Die Kontrollen finden den gesamten Mittwoch über an mehreren Stellen in Bonn statt. Wo genau kontrolliert wird, wollte ein Sprecher der Bonner Polizei nicht verraten. Eine Bilanz der Kontroll-Aktion solle es am Donnerstag geben.

(ga)