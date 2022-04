Verlegung wegen Corona : Robbie Williams tritt Ende August in Bonn auf

Robbie Williams tritt Ende August in Bonn auf

Robbie Williams tritt Ende August in Bonn auf. Foto: dpa/picture alliance / dpa

Bonn Das im Zusammenhang mit dem Beethoven-Jubiläum geplante Konzert mit Robbie Williams im Mai im Bonner Hofgarten musste wegen Corona erneut verschoben werden. Nun steht der neue Termin fest.

Das für den Mai geplante und aufgrund der Corona-Pandemie abgesagte Konzert von Robbie Williams in Bonn hat einen neuen Termin. Der Musiker tritt nun am Dienstag, 30. August 2022, auf der Hofgartenwiese auf. Das teilte der Anbieter Ticketmaster am Dienstag mit. Die Tickets behalten demnach ihre Gültigkeit.