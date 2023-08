Robotik im OP-Saal in der Uniklinik Bonn Wie der Einsatz von KI bei Diagnosen, Operationen und Therapien hilft

Man möchte ihn umarmen, diesen Paul. Der Roboter begrüßte am Freitag hohen Besuch an seinem Arbeitsplatz, Pardon, Einsatzort im DZNE auf dem Universitätsklinikum Bonn. Denn so knuffig er aussieht, er ist eben ein Roboter. Aber einer, der vieles repräsentiert, weswegen der hohe Besuch gekommen war.