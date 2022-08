Hochamt der gepflegten Schlagermusik : Schlagerstar Roland Kaiser begeistert beim KunstRasen in Bonn

Foto: Benjamin Westhoff 62 Bilder Roland Kaiser beim KunstRasen in Bonn

Bonn Der Berliner Sänger Roland Kaiser hat am Samstagabend vor 9500 Zuschauern in Bonn ein spektakuläres Gastspiel auf dem KunstRasen in Bonn gegeben - natürlich mit vielen seiner Klassiker.