Kostenpflichtiger Inhalt: „Urban Soul“ in Bonn : Rolltreppen-Posse: Stadtwerke verklagen den Investor

Unterhalb des Hotels führt eine Behelfstreppe zur U-Bahn. Das wird wohl auch noch lange so bleiben. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Investor aus dem Zech-Konzern will die Mehrkosten für den Wiedereinbau der Fahrtreppen am Motel One nicht tragen. Die Stadtwerke ziehen deshalb vor Gericht.