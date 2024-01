Start, Strecke, Motto Alle Infos zum Bonner Rosenmontagszug 2024

Der Rosenmontag ist für die Bonner Jecken einer der wichtigsten Termine in der Karnevalszeit. Ehrensache also, dass sich kein Jeck den Bonner Festzug entgehen lässt. Unter dem Motto „Ob en de Kneip, de Stroß oder em Saal, mer fiere Bönnsche Karneval“ steht die Regentschaft des Bonner Prinzenpaares Prinz Cornelius I. und Bonna Carina I. Wer es bis zum 12. Februar 2024 kaum abwarten kann, kann sich bequem am heimischen Computer, am Smartphone oder Tablet den Rosenmontagszug von 2023 anschauen und in Erinnerungen schwelgen. Alle Informationen zu Karnevalszügen, Sitzungen und der fünften Jahreszeit in Bonn und der Region finden Sie auf unserem Portal Kamelle.de.