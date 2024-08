Markierung von Fahrradstraßen Rote Linien in Bonn entsprechen nicht dem Leitfaden

Der Bonner Markierungsstandard für Fahrradstraßen ist nicht nur nach Auffassung des Kölner Verwaltungsgerichts vermutlich rechtswidrig. Er entspricht auch nicht dem „Leitfaden Fahrradstraßen“, den die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen (kurz: AGFS NRW) mit dem NRW-Verkehrsministerium erarbeitet hat. Das bestätigte die Arbeitsgemeinschaft mit Sitz in Krefeld auf GA-Anfrage am Freitag.