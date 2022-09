Im Auftrag des Roten Kreuzes : Bonnerin hilft Verletzten an der ukrainischen Grenze

Ukraine-Flüchtlinge in Hennef : Junge Fußballer aus der Ukraine haben unterschiedliche Ziele Die einen wollen so schnell wie möglich zurück in die Heimat, andere von ihnen können sich auch ein ganzes Leben in Deutschland vorstellen. Seit März sind ukrainische U17-Fußballer in der Sportschule in Hennef untergebracht. So ist es ihnen seitdem ergangen.