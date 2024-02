Kommentar zu Falschparkern auf der Adenauerallee Rücksicht nehmen ist das Gebot der Stunde

In Bonn einen Parkplatz zu finden, ist so eine Sache. Der Parkdruck ist hoch, in manchen Straßen gibt es nur Bewohnerparkplätze. Hinzu kommt, dass neue Markierungen an der Adenauerallee dafür sorgen, dass Parkplätze wegfallen. Dann einfach auf dem Radweg zu parken, ist aber keine Lösung.