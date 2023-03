Nachfolge von Jochen Reeh-Schall : Rücktritt von Bonner Bürgermeister nur unter einer Bedingung

Bonn Bonns Bezirksbürgermeister Jochen Reeh-Schall (SPD) wollte schon längst seinen Posten zugunsten der Grünen freigeben. Doch Mehrheiten für die Wunschnachfolgerin Eva Kuzu sind nicht mehr so einfach zu finden.

Eigentlich sollte der Bonner Bezirksbürgermeister Jochen Reeh-Schall (SPD) von seinem Posten längst zurückgetreten sein. Die Bezirksfraktionen von Grünen, SPD und Linken hatten diesen Schritt im Jahr 2020 in einem Vertrag festgelegt. Damals verabredet war: Reeh-Schall wird mehrheitlich gewählt, übergibt aber nach etwa der Hälfte der Amtszeit den Staffelstab an die Grünen-Fraktion. Auch der Termin für die Übergabe geht aus dem Vertrag hervor: der 31. Dezember vergangenen Jahres. Einmal verschoben wurde er auf Wunsch von Reeh-Schall, den Karneval noch in Amt und Würden erleben zu wollen. Doch ist der Aschermittwoch nun schon eine Weile vorbei.

Die Staffelübergabe war schon zum Jahresende geplant

Wann also wird der Rücktritt erfolgen? Reeh-Schall selbst sagte dazu dem General-Anzeiger: „Ich fülle das Amt gerne aus, aber Vertrag ist Vertrag.“ Doch eine Einschränkung macht er: „Ich trete zurück, wenn die Nachfolge durch einen Vertreter der Koalition gesichert ist.“ Das ist aber gar nicht so einfach. Bereits die Wahl für Reeh-Schall ging seinerzeit mit zehn zu acht Stimmen bei einer Enthaltung denkbar knapp aus. Doch haben sich die Mehrheitsverhältnisse in der Bonner Bezirksvertretung seit dieser Zeit verändert.

Nicht zuletzt hing das mit dem Posten selbst zusammen. Brigitta Poppe-Reiners, Spitzenkandidatin auf der Grünen-Bezirksliste für die Kommunalwahl 2020, wäre weiterhin gerne Bezirksbürgermeisterin geblieben. Im Bonner Ortsverband und der Grünen-Fraktion bewarb sich allerdings auch die Auerberger Grüne Eva Kuzu für diesen Posten und fand eine Mehrheit.

Der sich daran entzündete Streit führte zu einer Kompromisslösung, um die Wogen zu glätten. Reeh-Schall wurde Bürgermeister mit den Stellvertreterinnen Kuzu und Nicole Bonnie (CDU). Poppe-Reiners kehrte der Grünen-Fraktion enttäuscht den Rücken. Die frisch gewählte Bezirksverordnete Karin Langer schied damals wegen des Umgangs mit Poppe-Reiners nicht nur aus der Fraktion, sondern auch bei den Grünen aus. Mittlerweile gehört sie der Partei Volt an. Volt ist in der BV allerdings nicht Teil der Koalition. Hinzu kam: Arndt Schönowsky wechselte von den Linken zu „Die Partei“ (Name in der BV „Die Fraktion“). Heißt unterm Strich: Grüne, SPD und Linke kommen nur noch auf acht von insgesamt 19 Stimmen in dem Bezirksgremium. Die Koalition wäre also auf Zustimmung außerhalb dieses Bündnisses angewiesen.

Die Wahl wäre geheim

Wie der Grünen-Fraktionschef in der Bezirksvertretung Bonn, Rolf Beu, sagte, liefen Gespräche in der Sache mit dem Ziel, eine einfache Mehrheit für eine Grünen-Nachfolge zu finden. „Wie es bisher aussieht, bekommen wir eine Mehrheit zusammen, auch mit Stimmen außerhalb der Koalition.“ Weiterhin soll Eva Kuzu die Nachfolge von Reeh-Schall übernehmen. „Ich stehe gerne zur Verfügung. Letztlich ist das aber eine Entscheidung der Fraktion“, so Kuzu am Freitag.

