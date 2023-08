Disability und Mad Pride Bonn Rund 100 Menschen demonstrieren für mehr Inklusion von behinderten Menschen

Gegen 16 Uhr lässt sich Anna auf einem Stuhl in der Mitte der Versammlung nieder. Sie sei stolz, „dass ich hier einfach bin. Ich bin ganz ehrlich, das ist nicht immer so einfach“, sagt sie. So erzählt sie von einer Begegnung: „Erst neulich hatte ich wieder so einen Moment, da war eine Person, die mich angesehen hat, mich von Kopf bis Fuß gemustert hat und dann gesagt hat: ‘Schade, eigentlich sind sie ja so jung und schön‘.“