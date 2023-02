Auch durch Wohngebiete : Rund 150 Schwertransporte durch Bonn zu Uni-Baustelle in Poppelsdorf

Bonn Die Module für das Rotationsgebäude auf dem Poppelsdorfer Uni-Campus werden im Februar in Form von rund 150 Schwertransporten angeliefert. Wegen ihres Gewichts muss ein Großteil vom Graurheindorfer Hafen durch Auerberg und andere Stadtteile transportiert werden.

Ein Großteil der Module für das Rotationsgebäude auf dem Poppelsdorfer Uni-Campus wird in den kommenden Wochen per nächtlichem Schwertransport vom Graurheindorfer Hafen durch Auerberg und Tannenbusch, über Alfter und Hardtberg zur Baustelle geliefert. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW, Bauherr des Projekts, bestätigte, dass für den Transport der Module ein Fachunternehmen beauftragt worden sei.

Die Stadt Bonn teilte auf Nachfrage mit, dass rund 150 Transporte genehmigt wurden, von denen etwas 90 vom Hafen aus an der Josefshöhe vorbeigeführt werden. „Aufgrund des Gewichts müssen die meisten der Transporte durch das Stadtgebiet geführt werden, weil die Brücken auf den Autobahnen (zum Beispiel „Tausendfüßler“) keine geeignete Traglast haben“, erklärte Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann am Freitag. An der Josefshöhe seien die Bahnoberleitungen für die Überhöhe der Transporte am geeignetsten und auch der Öffentliche Nahverkehr werde so am wenigsten belastet.