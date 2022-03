Krieg in der Ukraine : Rund 2000 Menschen nehmen an Friedensdemo in Bonn teil

„Sound of Peace“ : Bad Godesberger organisiert Friedenskundgebung in Berlin Rund 100 000 Menschen werden am Sonntag zu einer Kundgebung mit vielen Stars vor dem Brandenburger Tor erwartet. Mit die Fäden in der Hand hält ein Bad Godesberger, der sich auch aus ganz persönlichen Gründen gegen den Krieg in der Ukraine engagiert.