Petition startete erst vor fünf Tagen Rund 25.000 Unterschriften gegen Nutria-Jagd in Bonn

Nach nur fünf Tagen hat eine Online-Petition gegen die Nutria-Jagd in Bonn bis Freitagnachmittag bereits 24.849 Unterschriften gesammelt. 59 Nutrias sind in den beiden vergangenen Jahren in der Rheinaue durch Jäger erlegt worden – der Großteil der Tiere, wie die Bonner Stadtverwaltung vermutet. Beim vergangenen Monitoring der Population im Oktober wurden weniger als zehn Nutrias erfasst. Seit November ruht die Jagd.