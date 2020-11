Polizei im Großeinsatz : Rund 450 Querdenker protestieren bei verbotener Demo in Bonn

Mehrere hundert Querdenker demonstrierten trotz Verbot am Samstagabend in der Bonner Innenstadt. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Rund 450 Anhänger der Querdenker-Bewegung haben am Samstagabend in der Bonner Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert - und das, obwohl die Versammlung zuvor von der Stadt Bonn und dem Verwaltungsgericht Köln verboten worden war.

11 Uhr Meschede, 15 Uhr Gummersbach und schließlich 19 Uhr Bonn: Gleich drei Städte in NRW haben die Veranstalter der sogenannten „Corona-Info-Tour“ mit ihrem Tourbus am Samstag angefahren und dabei jeweils mehrere hundert Anhänger der Querdenker-Bewegung versammeln können, um gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung zu demonstrieren. Die Demo in Bonn war bereits am Freitag von der Stadt Bonn im Rahmen einer Ordnungsverfügung mit Hinweis auf das Infektionsschutzgesetz verboten worden. Das Verwaltungsgericht bestätigte das Verbot in einem Eilverfahren, nachdem die Veranstalter noch in der Nacht für ihr Demonstrationsrecht geklagt hatten. Auch der Versuch, mehrere kleinere Versammlungen stattdessen anzumelden, wurde vom Gericht abgelehnt.