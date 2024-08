Runder Tisch gegen Kinder- und Familienarmut Bonn „Betreuungsplätze fehlen an allen Stellen“

Der RTKA findet, dass der Begriff der Investitionen bei der Schuldenbremse verändert werden soll. „So wie Investitionen in der Schuldenbremse definiert sind, funktionieren sie aktuell insbesondere für Kinder und Jugendliche als nachteilig“, sagt Franz. Es solle nicht an falschen Stellen gespart werden, Kommunen und Länder müssten in die Einstellung von Lehrkräften, Sozialpädagogen, Erziehern oder Pflegekräften investieren. In Bonn etwa zeichne sich eine negative Entwicklung ab: „Betreuungsplätze fehlen an allen Stellen. Wir haben die Einrichtungen, aber das Personal fehlt“, sagt Franz.