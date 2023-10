Runder Tisch zu Verkehrswende SPD und Volt sagen Stadtdechant Picken ihre Teilnahme zu

Die Linksfraktion nannte am Mittwoch verschiedene Gründe für ihre Absage. „Sinn und Zweck der Veranstaltung erschien uns nach der Beantwortung unserer Fragen, von denen wir eine Teilnahme unserer Fraktion von vornherein abhängig gemacht hatten, eher unklar zu sein und das Format nicht dazu geeignet, über den Austausch von bekannten Argumenten hinaus zu Fortschritten in der Debatte zu gelangen“, so der stellvertretende Geschäftsführer Tobias Haßdenteufel. Hinzu komme, dass sowohl Fraktionsvorsitz als auch Fachsprecher an dem vom Dekanat vorgesehenen Termin verhindert seien.