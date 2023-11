Wegen Personalmangel S23 zwischen Euskirchen und Bonn fährt am Freitag nicht

Am Freitag, 10. November, ist die Linie S23 von 12.30 Uhr bis Betriebsschluss um 2 Uhr am Samstagmorgen zwischen Euskirchen und Bonn Hauptbahnhof eingestellt worden. Wie Zuginfo.NRW mitteilt, liegt das an krankheitsbedingten Personalausfällen.