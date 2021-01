Festausschuss Bonner Karneval : Sabbatjahr für das Prinzenpaar

Bonn Der Festausschuss Bonner Karneval hat am Tag der abgesagten Prinzenproklamation den Sessionsorden 2021 vorgestellt. Digital findet der Fastelovend in der Bundesstadt kaum statt.

Es wäre ihr Tag gewesen: Aus Marco Wiese und Nadine Klein wären an diesem Freitagabend bei der Prinzenproklamation im Maritim-Hotel offiziell Prinz Marco I. und Bonna Nadine I. geworden. Auf die römischen Ziffern muss das designierte Bonner Prinzenpaar noch ein ganzes Jahr warten. Und auch auf dem Sessionsorden des Festausschusses Bonner Karneval, den die beiden stattdessen am Mittag vorstellten, spiegelt sich wider, dass die Session ohne ordentliche Tollitäten auskommen muss.

Karneval sei mehr als Feiern, so die designierte Bonna Nadine. „Karneval, das sind auch die kleinen Dinge im Alltag.“ Die beiden waren traurig darüber, dass die Proklamation ausfällt – aber sie ist ja nur aufgeschoben. Ähnlich dürften es die Bonner Jecken aus den Gesellschaften empfinden. Statt also wie gewohnt und ausgelassen im Maritim-Hotel bis in die frühen Morgenstunden die Prinzenproklamation zu feiern, hat in den Karnevalsvereinen bereits die Vorfreude auf die Session 2021/22 begonnen.

In einigen der größeren Bonner Karnevalsvereine sitzt der Schock durch die Zwangspause offenbar noch so tief, dass auf den Internetseiten nach wie vor die ursprünglich geplanten Veranstaltungen für die kommenden Tage und Wochen beworben werden. Die Ehrengarde der Stadt Bonn hingegen verkündet auf ihrer Internetseite nüchtern, dass man sich entschlossen habe, alle geplanten Veranstaltungen der Session abzusagen.

Auch digitale Alternativen, wie man sie sich beispielsweise in Form des Kölner Angebots Jeckstream ins Haus holen kann oder wie sie die Kölner Prinzengarde mit tausenden Zuschauern erfolgreich auf die Beine stellte, sind in Bonn bislang nicht in Sicht. „Was in Köln funktioniert, muss nicht automatisch auch in Bonn funktionieren“, schätzt Roman Wagner die Erfolgsaussichten zurückhaltend ein.