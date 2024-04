15-Jährige aus Hessen Vermisste Sabrina W. könnte sich in Bonn aufhalten

Seit dem 12. April wird die 15-jährige Sabrina W. aus Schwalmstadt in Hessen vermisst. Laut der zuständigen Polizei Homberg (Schwalm-Eder-Kreis) hatte das Mädchen am 12. April morgens gegen acht Uhr die elterliche Wohnung in Schwalmstadt mit unbekanntem Ziel verlassen.