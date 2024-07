Sängerin Victoria Bartetzko Die Stimme der UN in Bonn

Victoria Bartetzko ist ein Glücksfall für die Vereinten Nationen in Bonn. In Köln-Porz geboren und zur Schule gegangen, kam sie fürs Bachelor-Studium nach Bonn und engagierte sich im Haus Migrapolis. „Ich bin ein echter Local“, sagt die 29-Jährige strahlend. Aber Bartetzko ist auch global unterwegs. Schon ihre Eltern kamen ursprünglich nicht aus Deutschland. Für den Master im Kooperationsstudiengang „Global Studies“ ging sie nach Freiburg im Breisgau, Buenos Aires und Bangkok, hospitierte beim UN-Flüchtlingshilfswerk und der GIZ. Seit 18 Monaten koordiniert sie als „Executive Assistent“ im 28. Stock des Langen Eugen die Zusammenarbeit der internationalen UN-Universität mit anderen Bildungseinrichtungen und der Universität hier in Bonn.