Saharastaub und die Folgen : Ansturm auf Autowaschanlagen in Bonn

Bonn Der Saharastaub, der in der vergangenen Woche über Bonn niederging, hat auf vielen Autos Spuren hinterlassen. Die Autowaschanlagen melden Rekordzahlen.

Das Konjunkturprogramm für die Waschanlagen kam von oben. Der Saharastaub, der in der vergangenen Woche über Bonn niedergegangen ist, hat nicht nur für spektakuläre Farbenspiele am Abendhimmel gesorgt, sondern auch sichtbare Spuren auf zahlreichen Pkw hinterlassen. Unter anderem der ADAC empfahl die Fahrt in die Waschanlage, Saharastaub sollte nicht zu lange auf Autos und Gartenmöbeln bleiben. Nach der Autoreinigung sollte per Hand nachgearbeitet werden – an Türen und im Innenraum. „Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sein Auto von der Staubschicht zu befreien“, bekräftigte der bayerische ADAC-Fachmann Alexander Kreipl. Sonst sei die Sicht beeinträchtigt. Zudem könnten die feinen Staubkörner durch starken Sonnenschein in den Lack eingebrannt werden.

Die Botschaft ist angekommen, mit unterschiedlich aufgenommenen Folgen. Geduld müssen die Autofahrer seit Freitag mitbringen und die Bereitschaft, lange Wartezeiten vor den Autowaschanlagen in Kauf zu nehmen. Die Unternehmen hingegen können sich über Rekordzahlen und stattliche Einnahmen freuen.

Saharastaub auf Autos in Bonn: Geduld ist gefragt

Eine kleine Rundfahrt am Montagmittag bestätigte den anhaltenden Trend. Bei Top Wash in der Wolfgang-Paul-Straße in Bonn-Dransdorf warteten um zehn nach zwölf rund 30 Pkw auf die ersehnte Wäsche. Viele Autofahrer, denen das als zu zeitraubend erschien, drehten frustriert ab. Die Frage lag nahe: Wie lange mussten Sie warten? „Drei Minuten zum Selberwaschen“, stellte eine Frau fest, die eine der vier SB-Boxen genutzt hatte. Guter Plan. „Ja, nicht, das können Sie sagen“, freute sie sich.

Ihr Nachbar bei der Nachpflege per Hand rechnete mit Blick auf die Armbanduhr nach: „Ich bin seit einer Stunde und zehn Minuten hier. Hilft ja nichts.“ Die Geduld wurde belohnt, der weiße Nissan strahlte gewissermaßen mit der Mittagssonne um die Wette. Einer der Dienstleister, der bei Top Wash für die manuelle Vorwäsche zuständig war, mochte sich nicht öffentlich zum wirtschaftlichen Erfolg und zum Arbeitsaufwand äußern: „Ich habe da nichts zu sagen.“ Musste er auch nicht. Die Bilder sprachen für sich.

Saharastaub auf Autos in Bonn: Mehr als 4000 Pkw seit Freitag

Bei Mr. Wash an der Ecke Brühler Straße/Bornheimer Straße herrschte in Sachen Umsatz und Aufwand keine selbstauferlegte Sprachlosigkeit. Es sei sehr, sehr viel los, erzählte Carina Christian, die eine der drei Reihen von auf die Einfahrt wartenden Autos betreute. „Es hört nicht auf, wie Sie sehen“, fügte sie hinzu und verriet, dass seit Freitag mehr als 4000 Pkw abgefertigt worden seien. Und kein Ende in Sicht: „Es reißt nicht ab.“ Sie schien erfreut.

Die Entwicklung kommt auch den Tankstellen zugute. Bei Shell am Hermann-Wandersleb-Ring warteten am Montagmittag sieben Wagen vor der Einfahrt in die Waschanlage. Am vergangenen Wochenende beobachtete der junge Kassierer während seiner Schicht von 12 bis 20 Uhr eine im Vergleich schier endlose Formation von Fahrzeugen, die sich lindwurmartig von der Waschanlage bis zu der am weitesten entfernten Tanksäule stauten.