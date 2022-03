Intensive Farben am Himmel möglich : Erneut ist Saharastaub auf dem Weg in die Region

Saharasand in der Luft hat schon Mitte März für einen beeindruckenden Sonnenuntergang über Bonn gesorgt. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Nachdem das Wochenende und der Montag warm und sonnig waren, ist ab Dienstag wieder mit Regen in Bonn und der Umgebung zu rechnen. Auch Saharastaub nähert sich aktuell wieder unserer Region.

Das Wochenende war für einen März ungewöhnlich warm und sonnig. Auch die neue Woche hat in Bonn und der Region sonnig und fast sommerlich warm begonnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, sollen sich in der Nacht zu Dienstag die Wolken von Nordwesten her verdichten, ab dem frühen Dienstagmorgen kann es dann örtlich etwas Regen geben. Am Dienstagnachmittag sollen von Westen her Schauer aufziehen, die vor allem die Südhälfte von NRW erreichen. Die Temperaturen liegen im Rheinland bei bis zu 16 Grad.

Mit den Regenschauern zieht am Dienstag erneut auch Saharastaub in die Region um Bonn, wie das Portal wetteronline.de mitteilt. Wo es regnet, könnten sich vor allem am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch feine Staubablagerungen bilden, heißt es. Der Wüstenstaub ziehe vor allem in den Süden und die Mitte Deutschlands.

Der schöne Nebeneffekt des Saharastaubs: Er lässt den Himmel während der Dämmerung in besonders kräftigen Farben erstrahlen und kann so, wie schon Mitte März, einen beeindruckenden Sonnenuntergang kreieren.

Der Nachteil: Bei Regen kann sich der Staub auf Autos, Fenstern und Gartenmöbeln niederlassen und eine Menge Schmutz hinterlassen. Experten empfehlen, nach dem "Blutregen" nicht zu lange mit der Reinigung von Auto, Gartenmöbeln und Co. zu warten. Ist er einmal ausgehärtet, lässt er sich umso schlechter entfernen. Mitte März führte der Saharastaub in Bonn zu einem regelrechten Ansturm auf Auto-Waschanlagen. So viel Saharastaub wie Mitte März wird dieses Mal allerdings nicht erwartet.

